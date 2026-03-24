Подорожчання проїзду в Київській області стало вимушеним кроком через стрімке зростання цін на пальне, витрат на технічне обслуговування транспорту та податків, повідомляє Politeka.

З початку березня перевізники оновили тарифи на прямий рейс "Переяслав – ст. метро Позняки (Київ)" та на рейси через інші населені пункти, включно з Пристромами, Гайшином, Вовчковом і Гланишевом.

Таке подорожчання проїзду в Київській області дозволяє забезпечити регулярний графік руху та безпечне перевезення пасажирів.

Вартість проїзду до ст. метро Позняки через Пристроми становить тепер 165 гривень у напрямку до Києва та 110 гривень назад.

Перевізники пояснюють, що тарифи довелося підвищувати майже щоденно через підняття цін на пальне та зростання витрат на зарплати водіїв, технічне обслуговування автобусів, страхові поліси та податки.

Зараз одна з ключових складових тарифу, паливо, зросла у ціні на 15–20%, що робить попередні тарифи економічно неефективними.

Якщо б подорожчання проїзду в Київській області не відбулося, деякі маршрути могли б скоротити рейси лише до пікових годин, коли пасажиропотік найбільший. А це ускладнило б пересування для тих, хто користується транспортом щодня.

Згідно з розкладом, відправлення з Переяслава до Києва відбувається о 5.00 та 15.00, а з Києва до Переяслава – о 18.00. При цьому вартість квитка залежить від маршруту.

Наприклад, поїздка через Гайшин коштує 200 гривень у напрямку до Києва та 145 гривень назад, а через Вовчків – 175 та 120 гривень відповідно.

Нові тарифи дозволяють перевізникам покривати витрати на обслуговування транспорту та виплачувати гідну заробітну плату водіям.

Джерело

Останні новини України:

