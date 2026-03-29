Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 30 березня по 5 квітня.

30 березня з 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання вимкнуть електрику за такими адресами:

Автомобільна (Цимлянська) — 23; 25; 7; 27

Академіка Івченка (Військова) — 22–34; 25–35; 26

Вознесенівська — 4; 8–12

Героїв Дніпра (Тельмана) — 31; 33; 35–41; 47; 51–65; 32–40; 42; 44–72

Донбаська — 12; 14; 9А–15

Екскаваторна — 9

Експресівська — 26; 6

Івана Огієнка (Гастелло) — 25–39; 34; 36; 40; 44; 41; 43; 43А; 41А; 41Б; 43Б

Іванова — 37–43; 45; 47; 51–75; 77; 79; 81

Каліброва — 10; 13а; 8; 8а; 13; 15

Миру — 10; 12; 14

Незалежної України — 62

Нижньодніпровська — 16; 5/2

Нижня — 1–19; 6–16

31 березня з 09:00 до 17:00 години у зв'язку з терміновим ремонтом, світло зникне в Запоріжжі на таких вулицях:

Вишнева — 1

Водяна — 26–28; 29–45; 4–24; 1–27

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 117–133; 139–155; 62–72; 78–96; 69–77; 100

Запорізького Дуба (Ковпака) — 12–34; 33–43; 2

Яворницького — 1–3; 6; 10; 5–27; 8а; 8б; 8; 10а–30; 20а

пров. Вовчий (Ржевського) — 1–3; 1а

пров. Чуйський — 1–9; 2–6

01.04.2026 року триватимуть додаткові обмеження, які вводяться в будинках, що розташовані на вулицях:

Василя Вишиваного (Червонозаводська) — 17–27; 20–30; 56

Возз`єднання України — 11; 13; 15; 17; 19; 21; 5; 7; 9

Героїв Крут (12 Квітня) — 17; 19; 21

Дмитра Миргородського (Піонерська) — 19–23; 20; 22

Новомиколаївська (Новомосковська) — 109; 111а; 115б; 115в; 110; 114; 116; 115; 115/5; 117а; 116/3; 116/4; 116/5; 116в; 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 24/5; 29с; 30; 32; 36; 38с; 40; 33; 37; 39; 3а; 42; 62; 83; 85; 87/1; 87/2; 87/3; 89; 91; 84/2; 84; 92; 94

Осипенко (Осипенка) — 1а; 1/2; 1; 3–29

Патріотична — 10; 12; 14; 16; 8

Приватна (Красіна) — 4–22; 9; 11–29

Якова Пункіна (Дивногорська) — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

