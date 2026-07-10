Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі залишається одним із ключових напрямів підтримки українців, що опинилися в скуртних умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі активно надається як волонтерськими організаціями, так і за підтримки міської влади, повідомляє Politeka.

В Одесі діє одразу кілька програм гуманітарної допомоги для пенсіонерів, які охоплюють тисячі людей і допомагають забезпечити базові потреби: від харчування до соціальних виплат.

Одним із найвідоміших пунктів підтримки є благодійний фонд «Гостинна хата», розташований на вулиці Водопровідній. Саме тут організовують роздачу гарячих обідів, чаю та свіжого хліба для всіх, хто цього потребує.

Видача їжі розпочинається з 12:30 щодня, і організатори зазначають, що процес відбувається без черг. Щоб скористатися цією можливістю, достатньо мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Волонтери наголошують, що намагаються зробити процес максимально простим і доступним, аби допомога для пенсіонерів в Одесі була швидкою та зручною для кожного.

Водночас у місті функціонують і інші центри підтримки. Зокрема, волонтерський центр на вулиці Рішельєвській видає продуктові набори та одяг. Така підтримка надається орієнтовно раз на два місяці.

Окрему увагу приділяють маломобільним громадянам. Благодійний фонд «Жінки Поруч» організовує адресну доставку гуманітарних наборів.

Не менш важливу роль відіграє і державна підтримка. Міська влада через Департамент праці та соціальної політики надає субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для літніх людей із низьким рівнем доходу вони можуть покривати до половини вартості комуналки. Крім того, у територіальних центрах соціального обслуговування організовують безкоштовні обіди для старших людей.

Щоб оформити пільги, необхідно звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одесі: де перевізники встигли значно підняти вартість.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має право скористатися державною програмою допомоги.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій з 1 липня в Одеській області: на що можна розраховувати.