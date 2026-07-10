Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе остается одним из ключевых направлений поддержки украинцев, оказавшихся в шкурных условиях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе активно оказывается как волонтерскими организациями, так и при поддержке городских властей, сообщает Politeka.

В Одессе действуют сразу несколько программ гуманитарной помощи для пенсионеров, которые охватывают тысячи людей и помогают обеспечить базовые потребности: от питания до социальных выплат.

Одним из самых известных пунктов поддержки есть благотворительный фонд «Гостиная хата», расположенный на улице Водопроводной. Именно здесь организуют раздачу горячих обедов, чая и свежего хлеба для всех, кто в этом нуждается.

Выдача пищи начинается с 12:30 каждый день, и организаторы отмечают, что процесс происходит без очередей. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно иметь паспорт и идентификационный код.

Волонтеры отмечают, что пытаются сделать процесс максимально простым и доступным, чтобы помощь для пенсионеров в Одессе была быстрой и удобной для каждого.

В то же время, в городе функционируют и другие центры поддержки. В частности, волонтерский центр по улице Ришельевской издает продуктовые наборы и одежду. Такая поддержка оказывается ориентировочно раз в два месяца.

Отдельное внимание уделяется маломобильным гражданам. Благотворительный фонд «Женщины Рядом» организует адресную доставку гуманитарных наборов.

Не менее немаловажную роль играет и государственная поддержка. Городские власти через Департамент труда и социальной политики предоставляют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для пожилых с низким уровнем дохода они могут покрывать до половины стоимости коммуналки. Кроме того, в территориальных центрах социального обслуживания организуют бесплатные обеды для пожилых людей.

Чтобы оформить льготы, необходимо обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг.

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