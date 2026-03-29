Прогноз на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Харкові свідчить про переважно хмарну погоду з поступовим потеплінням і періодичними дощами.

Прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Харкові передбачає, що більшість днів пройдуть без істотних опадів, однак ближче до кінця періоду можливі дощі, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Харкові складено за даними sinoptik.ua.

Загалом температура повітря коливатиметься від +6° вночі до +15° вдень, а небо переважно залишатиметься хмарним. Вітер буде помірним, без різких поривів.

У понеділок, 30 березня, протягом доби температура змінюватиметься від +8° вночі до +10° вдень і ввечері. Відчуватиметься трохи прохолодніше, до +6° зранку.

Ймовірність опадів не перевищить 40 відсотків, але фактично день мине без дощу, хоча сонце з’являтиметься рідко.

У вівторок, 31 березня, температура підніметься до +14° вдень, вночі і зранку триматиметься близько +8°. Протягом дня переважатиме похмура атмосфера, без опадів.

У середу, 1 квітня, вночі очікується близько +7°, вдень до +13°, ввечері близько +10°. Хмарність збережеться, але ближче до вечора небо проясниться, опадів не прогнозують.

У четвер, 2 квітня, стане тепліше, вдень до +15°, вночі близько +7°. Попри хмарну атмосферу, опадів не очікується протягом усього дня.

У п’ятницю, 3 квітня, температура вдень знизиться до +12°, вночі близько +8°. Удень можливий дрібний дощ, який поступово припиниться ближче до вечора, хоча хмарність збережеться до кінця дня.

У суботу, 4 квітня, температура коливатиметься від +8° вночі до +12° вдень. До полудня істотних опадів не передбачається, однак у другій половині дня можливий невеликий дощ, який припиниться до вечора.

У неділю, 5 квітня, очікується незначне похолодання, вдень до +10°, вночі близько +6°. До обіду опадів не прогнозують, проте у другій половині дня можливий дрібний дощ.

Таким чином, прогноз на тиждень з 30 березня по 5 квітня в Харкові вказує на відносно стабільну весняну погоду без різких температурних коливань, але з переважанням хмарності.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.