Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Харькове предполагает, что большинство дней пройдут без существенных осадков, однако ближе к концу периода возможны дожди, сообщает Politeka.
Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Харькове составлен по данным sinoptik.ua.
В целом температура воздуха будет колебаться от +6° ночью до +15° днем, а небо будет преимущественно облачным. Ветер будет умеренным, без резких порывов.
В понедельник, 30 марта, в течение суток температура будет меняться от +8° ночью до +10° днем и вечером. Чувствуется немного прохладнее, до +6° утром.
Вероятность осадков не превысит 40 процентов, но фактически день пройдет без дождя, хотя солнце будет редко.
Во вторник, 31 марта, температура поднимется до +14° днем, ночью и утром будет держаться около +8°. В течение дня будет держаться пасмурная атмосфера, без осадков.
В среду, 1 апреля, ночью ожидается около +7°, днем до +13°, вечером около +10°. Облачность сохранится, но к вечеру небо прояснится, осадков не прогнозируют.
В четверг, 2 апреля, станет теплее, днем до +15°, ночью около +7°. Несмотря на облачную атмосферу, осадков не ожидается в течение всего дня.
В пятницу, 3 апреля, температура днем снизится до +12°, ночью около +8°. Днем возможен мелкий дождь, который постепенно прекратится поближе к вечеру, хотя облачность сохранится до конца дня.
В субботу, 4 апреля, температура будет колебаться от +8° ночью до +12° днем. До полудня существенных осадков не предвидится, однако во второй половине дня возможен небольшой дождь, который прекратится к вечеру.
В воскресенье, 5 апреля, ожидается незначительное похолодание, днем до +10°, ночью около +6°. До обеда осадков не прогнозируется, однако во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Таким образом прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля в Харькове указывает на относительно стабильную весеннюю погоду без резких температурных колебаний, но с преобладанием облачности.
