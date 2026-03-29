Прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля в Харькове свидетельствует о преимущественно облачную погоду с постепенным потеплением и периодическими дождями.

Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Харькове предполагает, что большинство дней пройдут без существенных осадков, однако ближе к концу периода возможны дожди, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 30 марта по 5 апреля в Харькове составлен по данным sinoptik.ua.

В целом температура воздуха будет колебаться от +6° ночью до +15° днем, а небо будет преимущественно облачным. Ветер будет умеренным, без резких порывов.

В понедельник, 30 марта, в течение суток температура будет меняться от +8° ночью до +10° днем ​​и вечером. Чувствуется немного прохладнее, до +6° утром.

Вероятность осадков не превысит 40 процентов, но фактически день пройдет без дождя, хотя солнце будет редко.

Во вторник, 31 марта, температура поднимется до +14° днем, ночью и утром будет держаться около +8°. В течение дня будет держаться пасмурная атмосфера, без осадков.

В среду, 1 апреля, ночью ожидается около +7°, днем ​​до +13°, вечером около +10°. Облачность сохранится, но к вечеру небо прояснится, осадков не прогнозируют.

В четверг, 2 апреля, станет теплее, днем ​​до +15°, ночью около +7°. Несмотря на облачную атмосферу, осадков не ожидается в течение всего дня.

В пятницу, 3 апреля, температура днем ​​снизится до +12°, ночью около +8°. Днем возможен мелкий дождь, который постепенно прекратится поближе к вечеру, хотя облачность сохранится до конца дня.

В субботу, 4 апреля, температура будет колебаться от +8° ночью до +12° днем. До полудня существенных осадков не предвидится, однако во второй половине дня возможен небольшой дождь, который прекратится к вечеру.

В воскресенье, 5 апреля, ожидается незначительное похолодание, днем ​​до +10°, ночью около +6°. До обеда осадков не прогнозируется, однако во второй половине дня возможен мелкий дождь.

Таким образом прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля в Харькове указывает на относительно стабильную весеннюю погоду без резких температурных колебаний, но с преобладанием облачности.

