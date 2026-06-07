Політолог Віталій Кулик заявив, що мирні переговори насправді тривають, до остаточного миру ще далеко, але треба закінчити гарячу фазу бойових дій до кінця цього року, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

«У нас достатньо довго розганяли заяви про те, що переговорний процес зупинився, що там іншого не відбувається. Буданов чітко про це відрефлексував. Якраз відбуваються (ред. – переговори). І за моєю інформацією відбуваються на всіх переговорних майданчиках. І в Женеві, і в Маямі, і в арабських країнах, і в Туреччині відбуваються переговори. Вони не припинялися. Жодного дня без зідзвону чи без комунікації з переговорною групою у США не було. Жодного провисання по жодному кейсу не відбувалося. Питання впирається в те, що немає порозуміння у політичних аспектах. У технічних аспектах, як буде реалізовано ті чи інші домовленості, питання закривається», – стверджує Віталій Кулик.

Щодо заяви президента про закінчення війни до кінця року, пояснює він, то це бажаний сценарій, адже більшість експертів і стратегів кажуть, що у нас дійсно є вікно можливостей протягом пів року, щоб закінчити активну фазу бойових дій з точки зору економіки, геополітики і військової динаміки. Інакше, констатує гість програми, буде інший трек, ми зайдемо у довгу війну з усіма наслідками.

«І це збігається із порядком денним США, там вибори. Відповідно, на вибори Трамп має показати, що він закінчив чергову війну. У нашому розумінні це не закінчення війни. Абсолютно ні. Тому що ведення переговорів – це формат ні миру, ні війни. Тобто ми не маємо кінцевого закінчення війни. Ми маємо переговорний процес і мерехтливу ситуацію на фронті, де то затухання, то спалахування, яке не виключає великих обстрілів», – пояснює Віталій Кулик.

Також, зауважує він, можуть бути всілякі ситуативні перемир’я, після яких продовжаться обстріли, але от закінчення війни, формалізація процесу може відтягнутися ще на роки, тобто повноцінне закінчення війни – це може бути достатньо віддалена перспектива.

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