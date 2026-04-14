Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надаються як державними закладами, так і гуманітарними штабами, що працюють у регіоні для підтримки соціально вразливих категорій, повідомляє Politeka.

У таких місцях в Кіровоградській області люди можуть не лише отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, а й скористатися додатковими послугами.

Вони покликані допомогти пережити складні обставини після вимушеного переїзду.

Зокрема, обласний соціальний центр матері та дитини приймає внутрішньо переміщених осіб на тимчасове проживання.

Тут родини з дітьми можуть залишитися на кілька днів, поки шукають постійне житло. У центрі створені базові умови для проживання, є можливість приготувати їжу, прийняти гарячий душ та переночувати у комфортному приміщенні.

Окрему увагу приділяють дітям, для яких передбачене харчування, засоби гігієни та постільна білизна. Безкоштовні продукти харчування для ВПО та пенсіонерів до закладу надходять від благодійників у Кіровоградській області.

Ще однією локацією, де доступна підтримка, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Тут можна отримати гуманітарну допомогу, психологічну підтримку, а також скористатися укриттям під час повітряної тривоги. Заклад працює у будні з 8:00 до 18:00 за адресою Вокзальна, 14.

Окремо працює гуманітарний штаб на базі Школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. Тут переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та взяти їжу із собою.

Варто зазначити, що всі ці ініціативи спрямовані передусім на підтримку внутрішньо переміщених осіб, але допомога також доступна для інших вразливих категорій, зокрема літніх людей, багатодітних родин, жінок та людей з інвалідністю.

