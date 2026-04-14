Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить в нескольких учреждениях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляются как государственными учреждениями, так и гуманитарными штабами, работающими в регионе для поддержки социально уязвимых категорий, сообщает Politeka.

В таких местах в Кировоградской области люди могут получить не только бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, но и воспользоваться дополнительными услугами.

Они призваны помочь испытать сложные обстоятельства после вынужденного переезда.

В частности, областной социальный центр матери и ребенка принимает внутри перемещенных лиц на временное проживание.

Здесь семьи с детьми могут остаться на несколько дней, пока ищут постоянное жилье. В центре созданы базовые условия проживания, есть возможность приготовить еду, принять горячий душ и переночевать в комфортном помещении.

Отдельное внимание уделяется детям, для которых предусмотрено питание, средства гигиены и постельное белье. Бесплатные продукты питания для ВПЛ и пенсионеров в заведение поступают от благотворителей в Кировоградской области.

Еще одной локацией, где доступна поддержка, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Здесь можно получить гуманитарную помощь, психологическую поддержку, а также использовать укрытие во время воздушной тревоги. Заведение работает по будням с 8:00 до 18:00 по адресу Вокзальная, 14.

Отдельно работает гуманитарный штаб на базе Школы УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. Здесь переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и взять с собой еду.

Следует отметить, что все эти инициативы направлены прежде всего на поддержку внутри перемещенных лиц, но помощь также доступна для других уязвимых категорий, в том числе пожилых, многодетных семей, женщин и людей с инвалидностью.

