Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також передбачає короткострокові варіанти.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти на платформі «Допомагай», де користувачі розміщують оголошення про тимчасовий прихисток для переселенців, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає швидко переглядати наявні варіанти та напряму зв’язуватися з власниками. Приміщення пропонуються без оплати, а база регулярно оновлюється для міст Дніпра, Кам’янського та інших населених пунктів регіону.

Серед актуальних пропозицій — кімнати у багатоквартирних будинках і приватних оселях. На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі доступна окрема кімната у трикімнатній квартирі. Там вже проживає літня жінка, тому господар радить підбирати співмешканця відповідного віку. Контакт відбувається через Viber.

У Кам’янському на вулиці Харківській пропонують кімнату для жінки з дитиною. У квартирі мешкає родина з двома дітьми, комунальні послуги сплачувати не потрібно, а проживання можливе на будь-який термін.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області також передбачає короткострокові варіанти. Деякі господині готові прийняти жінку до 40 років самостійно або з дитиною до 7 років на обмежений період.

Онлайн-платформи скорочують час пошуку житла та допомагають переселенцям швидше адаптуватися до нових умов. Ініціатива дозволяє знайти безпечне місце для проживання та забезпечує комфортний тимчасовий прихисток.

Власники та волонтери закликають переселенців не зволікати і звертатися одразу, щоб вчасно отримати підтримку та безпечне житло.

Платформа продовжує оновлювати оголошення щодня, забезпечуючи переселенцям оперативний доступ до надійного житла.

Джерело: Допомагай

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