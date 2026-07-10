Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусматривает краткосрочные варианты.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти на платформе «Допомагай», где пользователи размещают объявления о временном убежище для переселенцев, сообщает Politeka.

Сервис помогает быстро просматривать имеющиеся варианты и напрямую связываться с владельцами. Помещения предлагаются без оплаты, а база регулярно обновляется для Днепра, Каменского и других населенных пунктов региона.

Среди актуальных предложений - комнаты в многоквартирных домах и частных домах. На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре доступна отдельная комната в трехкомнатной квартире. Там уже проживает пожилая женщина, поэтому хозяин советует подбирать сожителя соответствующего возраста. Контакт происходит через Viber.

В Каменском по улице Харьковской предлагают комнату для женщины с ребенком. В квартире проживает семья с двумя детьми, коммунальные услуги платить не нужно, а проживание возможно на любой срок.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также предусматривает краткосрочные варианты. Некоторые хозяйки готовы принять женщину в возрасте до 40 лет самостоятельно или с ребенком до 7 лет на ограниченный период.

Онлайн-платформы сокращают время поиска жилья и помогают переселенцам быстрее адаптироваться к новым условиям. Инициатива позволяет найти безопасное место для проживания и обеспечивает комфортное временное убежище.

Владельцы и волонтеры призывают переселенцев не откладывать и обращаться сразу, чтобы вовремя получить поддержку и безопасное жилье.

Платформа «Допомагай» продолжает обновлять объявления ежедневно, обеспечивая переселенцам оперативный доступ к надежному жилью.

Источник: Допомагай

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