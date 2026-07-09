Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти в кількох локаціях.

Наразі є кілька пропозицій безкоштовного житла в Дніпропетровській області, передає Politeka.

Такі ініціативи покликані допомогти людям, які через війну були змушені залишити свої домівки та шукати нове місце для тимчасового проживання.

Один із доступних варіантів знаходиться у Кривому Розі. Для переселенців пропонують невеликий будинок із двома кімнатами, де можуть проживати двоє людей. Власники віддають перевагу матері з донькою. Оселя обладнана всіма базовими зручностями, серед яких ванна кімната, бойлер, пральна машина, центральна каналізація та необхідна побутова техніка.

Господарі зазначають, що проживання та комунальні послуги для майбутніх мешканців будуть безкоштовними. Разом із тим у будинку проживає літня жінка, яка не потребує постійного догляду, але буде сусідкою нових мешканців.

Ще одна можливість для розміщення доступна у селі Вільне Новомосковського району. Там переселенцям пропонують окрему кімнату в будинку з трьома кімнатами, забезпеченому газом, водопостачанням, літньою кухнею та присадибною територією.

Власники шукають людину або жінку старшого віку, яка зможе проживати поруч із літньою родичкою та за потреби допомагати їй у щоденних побутових питаннях.

Також варіанти тимчасового проживання доступні у Дніпрі. Там пропонується окрема кімната у приватному будинку з необхідними умовами для комфортного побуту та можливістю харчування. Від майбутнього мешканця очікується лише допомога по господарству за попередньою домовленістю.

Фахівці радять перед переїздом уточнювати всі умови проживання в безкоштовному житлі в Дніпропетровській області, можливий термін перебування та інші важливі деталі безпосередньо з власниками. Оскільки нові оголошення з'являються регулярно, переселенцям рекомендують стежити за оновленнями та оперативно зв'язуватися з авторами пропозицій.

Джерело: Допомагай

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