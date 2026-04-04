Про це попередили кілька територіальних громад.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 квітня триватимуть у зв'зку з профілактичнми та плановими роботами в межах регіону. З 08:00–20:00 години вимикатимуть електрику в селі Варакути за такими адресами:

Автозаводська — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32

З 08:00 до 20:00 через виконання робіт з капітального ремонту світло буде відсутнє в селі Демидівка. Обмеження діятимуть на таких вулицях:

Весела — № 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

Української Перемоги — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

В селі Радочини будуть тривати вимкнення з 08:00 до 20:00 години на наступних вулицях:

Вільний пров. — № 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодіжна — № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, б/н

Садова — № 2, 3, 5, 6, 10

Степова — № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.

Крім цього, будуть вимикати електрику в селі Яремівка. Електрика зникне з 08:00 до 20:00 години на вулиці:

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 42а, 42б.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.