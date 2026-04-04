Вводяться планові графіки відключення світла, що триватимуть у Полтавській області на 5 квітня, у зв'язку з важливими роботами в енергомережах, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька територіальних громад.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 5 квітня триватимуть у зв'зку з профілактичнми та плановими роботами в межах регіону. З 08:00–20:00 години вимикатимуть електрику в селі Варакути за такими адресами:
- Автозаводська — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30
- Нова — № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32
З 08:00 до 20:00 через виконання робіт з капітального ремонту світло буде відсутнє в селі Демидівка. Обмеження діятимуть на таких вулицях:
- Весела — № 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14
- Української Перемоги — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25
- Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
- Героїв ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Вишнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17
- Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
В селі Радочини будуть тривати вимкнення з 08:00 до 20:00 години на наступних вулицях:
- Вільний пров. — № 1, 2, 3, 4
- Кременчуцька — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н
- Молодіжна — № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Набережна — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, б/н
- Садова — № 2, 3, 5, 6, 10
- Степова — № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12
- Червоної Калини — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27.
Крім цього, будуть вимикати електрику в селі Яремівка. Електрика зникне з 08:00 до 20:00 години на вулиці:
- Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 42а, 42б.
