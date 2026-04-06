Подорожчання проїзду в Рівненській області пояснюють необхідністю підтримки регулярного руху та уникнення скасування рейсів.

Подорожчання проїзду в Рівненській області відбулося з 20 березня та стосується приміських і міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Основною причиною називають зростання цін на пальне та збільшення витрат на експлуатацію транспорту. За словами начальника обласного управління інфраструктури та промисловості Федора Мисюри, за останні два тижні бензин і дизель подорожчали приблизно на 25 гривень за літр.

Через це частина рейсів стала економічно невигідною для перевізників. У результаті було ухвалено рішення переглянути тарифи.

Вартість проїзду зросла з 2,25 грн до 2,80 грн за кілометр. Підвищення впроваджують поступово на всіх напрямках області, щоб зберегти стабільність перевезень.

У відомстві наголошують, що без зміни тарифів деякі маршрути могли припинити роботу. Це могло б призвести до скорочення сполучення між населеними пунктами.

Перевізники радять пасажирам враховувати нові ціни під час планування поїздок і перевіряти актуальну інформацію.

Таким чином, подорожчання проїзду в Рівненській області пояснюють необхідністю підтримки регулярного руху та уникнення скасування рейсів.

Крім того, в Рівненській області підвищення цін торкнулося й комунальних послуг.

Мешканцям рекомендують планувати витрати заздалегідь і враховувати зміни у тарифах, щоб пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для сімейного бюджету.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області — вимушений крок, необхідний для стабільної роботи системи водопостачання та підтримки інфраструктури.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: які ціни тепер дійсні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: оголошено нову вартість.