Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набрало чинності у Гощанській громаді, повідомляє Politeka.

Нові тарифи стосуються водопостачання і запроваджені через зношеність мереж, зростання витрат на електроенергію, паливо та матеріали для ремонтів.

КП «Агентство розвитку Гощі-Тучин» обслуговує 14 населених пунктів, понад 18 км водопровідних мереж та 17 свердловин. Підприємство працює всього з восьми працівниками, тому модернізація інфраструктури без додаткового фінансування неможлива.

Рішенням виконкому №118 від 15 грудня 2025 року тариф встановлено на рівні 61,03 грн за кубометр. Ставка не переглядалася з 2018 року, хоча витрати на електроенергію та матеріали суттєво зросли.

Місцева рада зазначає, що частина мешканців не сплачує за воду, що призводить до нестачі коштів і впливає на стан мереж. Для підтримки населення планується програма компенсації, яка покриватиме близько 40% тарифу. Фактична вартість для жителів становитиме приблизно 37 грн за кубометр і запрацює з березня після затвердження виконкомом.

За умови стабільної оплати послуг підприємство розпочне роботи з покращення якості води — встановлення станцій знезалізнення та поступове оновлення трубопроводів. Для порівняння, у сусідніх громадах тарифи на воду вже сягають близько 40 грн і більше.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області — вимушений крок, необхідний для стабільної роботи системи водопостачання та підтримки інфраструктури. Мешканцям радять своєчасно сплачувати рахунки та стежити за повідомленнями селищної ради щодо програми компенсації.

Додатково мешканцям рекомендують планувати витрати заздалегідь і враховувати зміни у тарифах, щоб пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для сімейного бюджету.

