Подорожание проезда в Ровенской области объясняют необходимостью поддержания регулярного движения и избегания отмены рейсов.

Подорожание проезда в Ровенской области произошло с 20 марта и касается пригородных и междугородных маршрутов, сообщает Politeka.

Основной причиной называют рост цен на горючее и увеличение расходов на эксплуатацию транспорта. По словам начальника областного управления инфраструктуры и промышленности Федора Мисюры, за последние две недели бензин и дизель подорожали примерно на 25 гривен за литр.

Поэтому часть рейсов стала экономически невыгодной для перевозчиков. В результате было принято решение пересмотреть тарифы.

Стоимость проезда выросла с 2,25 грн. до 2,80 грн. за километр. Повышение внедряют постепенно по всем направлениям области, чтобы сохранить стабильность перевозок.

В ведомстве отмечают, что без изменения тарифов некоторые маршруты могли прекратить работу. Это могло бы привести к сокращению сообщения между населенными пунктами.

Перевозчики советуют пассажирам учитывать новые цены при планировании поездок и проверять актуальную информацию.

Таким образом, подорожание проезда в Ровенской области объясняют необходимостью поддержки регулярного движения и избегания отмены рейсов.

Кроме того, в Ровенской области повышение цен коснулось и коммунальных услуг.

Жителям рекомендуют заранее планировать расходы и учитывать изменения в тарифах, чтобы смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для семейного бюджета.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области — вынужденный шаг, необходимый для стабильной работы системы водоснабжения и поддержки инфраструктуры.

Последние новости Украины:

