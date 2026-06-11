Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 червня пов’язані з необхідністю технічного обслуговування.

У Кіровоградській області 12 червня діятимуть графіки відключення світла, запроваджені у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 12 червня пов’язані з необхідністю технічного обслуговування мереж та модернізації окремих елементів енергосистеми. Енергетики зазначають, що такі заходи дозволяють підтримувати стабільну роботу обладнання.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», знеструмлення триватимуть майже весь день з 09:00–21:00 години в населеному пункті Ясинуватка, проте лише за адресами:

Млинова: 3–6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24–26, 29–30, 32–36, 38, 40–41, 45, 47

Центральна: 4

Окрім цього, будуть вимикати електрику в селі Приютівка, але обмеження діятимуть тільки з 9 до 17 години. Обмеження охоплять такі адреси:

Береговий пров.: 1–3, 3А, 4, 7–10

Центральна: 14А, 14В, 18.

З 9 до 17 години зникне електрика в населеному пункті Бірки. Знеструмлення вводяться через плановий та капітальний ремонт електрообладнання. Обмежать електрику на вулицях:

Андрія Зінов’єва: 1–29, 31–40, 42, 44

Дружби: 1–4, 8–9, 11–12, 20

Калиновий пров.: 1–3, 5, 7, 11

Лесі Українки: 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129

Лісова: 1–3, 3А, 4–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Миколаївська: 1–3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6–7, 7Б, 8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26А, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Підлісна: 2–3, 3А, 4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Центральна: 1, 1А, 2–13, 15–22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–39, 39Б, 40–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Шевченка: 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–27, 29–32, 34–41, 43–44, 46–47, 49–50, 52–56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

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