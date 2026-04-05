Графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Рівненській області оприлюднено для мешканців кількох населених пунктів, передає Politeka.

Про це повідомляє Гощанська селищна рада та соцмережі.

Причиною тимчасових відключень є проведення планових газонебезпечних робіт на місцевих мережах. Відновлення подачі палива заплановане у день завершення робіт, за умови доступу працівників до обладнання у будинках.

У селищі Гоща газопостачання буде тимчасово припинене 7–8 квітня 2026 року у всіх будинках. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та забезпечити доступ до газових приладів.

У Дубно відключення відбудеться за адресами: Миколи Лисенка 11 — 6 квітня о 9:00, Миколи Лисенка 11 «А» та Стара 2 — 7 квітня о 9:00, Конторська 45 та Кирила та Мефодія 10 — 8 квітня о 9:00, Олени Петрусенко 3 та 5 — 9 квітня о 9:00, Млинівська 46 — 10 квітня о 9:00.

Крім того, у Рівненській області повідомляли про подорожчання проїзду. Як зазначив начальник управління Федір Мисюра, підвищення тарифів стало вимушеним кроком через стрімке зростання цін на пальне та технічне обслуговування транспорту.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: які ціни тепер дійсні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.