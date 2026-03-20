НЗ 20 березня планується подорожчання проїзду в Рівненській області на приміських та міжміських маршрутах, передає Politeka.

Про це повідомляє обласне управління інфраструктури та промисловості.

Як зазначив начальник управління Федір Мисюра, підвищення тарифів стало вимушеним кроком через стрімке зростання цін на пальне та технічне обслуговування транспорту. Лише за останні два тижні літр бензину та дизеля подорожчав на 25 гривень, що зробило роботу окремих маршрутів збитковою.

«Уже цими вихідними перевізники піднімуть вартість проїзду у маршрутках з 2,25 грн до 2,80 грн за кілометр. Зростання відбуватиметься поступово на всіх напрямках області», — зазначив посадовець.

У профільному управлінні підкреслюють, що без перегляду тарифів частина рейсів може припинити роботу, а це призведе до зменшення кількості сполучень між населеними пунктами. Нові ставки дозволять зберегти стабільність перевезень і уникнути масових скасувань маршрутів.

Крім того, перевізники закликають пасажирів враховувати зміну вартості під час планування поїздок і рекомендують уточнювати актуальні тарифи на офіційних сторінках транспортних компаній.

Таким чином, подорожчання проїзду в Рівненській області стане необхідним заходом для забезпечення безперебійного функціонування громадського транспорту та підтримки економічної стабільності галузі.

Пасажирам радять планувати поїздки заздалегідь та враховувати нові тарифи, щоб уникнути непорозумінь і затримок у маршрутах.

Жителів Рівненської області закликають бути готовими до змін у тарифах і слідкувати за оновленнями розкладів руху.»

