График отключения газа в неделю с 6 по 12 апреля в Ровенской области поможет жителям спланировать повседневные дела.

График отключения газа на неделю с 6 по 12 апреля в Ровенской области обнародован для жителей нескольких населенных пунктов, передает Politeka.

Об этом сообщает Гощанский поселковый совет и соцсети .

Причиной временных отключений есть проведение плановых газоопасных работ на местных сетях. Восстановление подачи топлива запланировано в день завершения работ при условии доступа работников к оборудованию в домах.

В поселке Гоща газоснабжение будет временно прекращено 7-8 апреля 2026 года во всех домах. Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам и обеспечить доступ к газовым приборам.

В Дубно отключение состоится по адресам: Николая Лысенко 11 - 6 апреля в 9:00, Николая Лысенко 11 «А» и Старая 2 - 7 апреля в 9:00, Конторская 45 и Кирилла и Мефодия 10 - 8 апреля в 9:00, Елены Петрусенко 3 и 5 - 9 - 0 апреля в 9:00.

Кроме того, в Ровенской области сообщали о подорожании проезда. Как отметил начальник управления Федор Мисюра, повышение тарифов стало вынужденным шагом из-за стремительного роста цен на горючее и техническое обслуживание транспорта.

