У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 7 квітня вводяться за десятками адрес у частині населених пунктах регіону. Мешканцям варто заздалегідь ознайомитися з переліком вулиць і будинків, де не буде світла, аби спланувати свої справи та мінімізувати побутові незручності.

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Городище за адресами:

Гранична — 19А

Зарічна — 11Б

Спокійна — 19

Щаслива — 5, 6, 9, 13, 14, 15, 15А, 16, 21, 24, 26

З 09:00–17:00 триватимуть додаткові графіки відключення світла в селі Богдашів. Знеструмлять будинки, що розташовані на вулицях:

Івана Огієнка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10–19, 21, 23А, 25, 27, 29

Коротка — 1–3, 5, 7

Набережна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7А, 8, 9, 10–12, 14, 16–24, 26, 28, 30, 32–33

Рівненська — 1–5, 6–9, 11–15, 17–20, 22–25, 27–28, 30, 32–48, 51–54, 59, 59А, 65

Святослава Хороброго — 5, 13, 18, 20, 22–24, 26–27, 30–32, 34, 34А, 35–41, 43, 45, 47, 49

Святослава Хороброго пров. — 1–2, 37А

Тараса Шевченка — 1–3, 5–9, 8А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 2-Б, 2-В

З 8 до 19 години вводяться вимнкення світла в місті Березне. Без електрики залишаться будинки за такими адресами:

Б. Хмельницького — 3, 5–8, 10–17, 19, 21, 23, 27, 29, 31

Б. Хмельницького пров. — 1, 4, 6

Бузкова — 39, 41, 43, 45–46, 48–50, 57, 64, 68

В. Стуса — 12, 14, 17, 19, 21, 23

В. Стуса пров. — 16

Корецька — 98, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164

Корецький пров. — 15, 18, 20, 22, 32

Кривоноса — 1–2, 4–9, 12–13, 17, 20–22, 24

Л. Українки — 43Б, 45Б

Сагайдачного — 2–6, 8, 10–13, 15, 18–20, 23–24

Січових Стрільців — 1–7, 9–12, 14, 16

З 9 до 17 години триватимуть в місті Здолбунів. Вони стосуються таких адрес:

І. Богуна — 1–2

Івана Огієнка — 32, 37

Березнева — 40

Зелена — 53

Калнишевського — 1/1, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1І, 1К, 1Л, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Миколи Леонтовича — 1, 1А, 2А, 2Б, 3–12, 14

Михайла Драгоманова — 1А, 6, 169

Ольги Кобилянської — 2, 4, 46, 48, 50, 53, 55–57, 59, 61, 63, 65, 67, 73

Симона Петлюри — 1–15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Степана Бандери — 1, 1Б, 2, 2А, 9.

