У 2026 році завершення опалювального сезону в Рівненській області відбуватиметься за чинними правилами, повідомляють ЗМІ.

Відповідно до постанови уряду №1267, опалювальний період офіційно триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Водночас ця дата не є жорстко фіксованою — тепло в оселях можуть відключити як раніше, так і пізніше, залежно від умов.

Остаточне рішення про завершення опалювального сезону в Рівненській області ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись насамперед на температуру повітря. Якщо середньодобові показники перевищують +8 °C і тримаються на цьому рівні протягом трьох днів поспіль, комунальні служби отримують підстави для завершення опалювального сезону.

При цьому для соціально важливих установ у Рівненській області можуть діяти окремі умови. У лікарнях, школах і дитячих садках подачу тепла можуть продовжити, особливо у випадку похолодання на початку квітня.

Із настанням квітня теплопостачальні підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках із лічильниками оплата за опалення в цей період зазвичай є мінімальною або відсутньою — мешканці сплачують лише за фактично спожите залишкове тепло.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що строки завершення опалювального сезону не прив’язані до конкретної дати. За його словами, ключову роль відіграють реальні погодні умови.

Він також зазначив, що країна має достатньо ресурсів для стабільного проходження опалювального періоду. У разі необхідності теплопостачання можуть продовжити навіть до середини квітня, зважаючи передусім на температуру повітря.

Нагадаємо Politeka писала Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яке рішення ухвалено щодо нових цін.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінилися суми в платіжках.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.