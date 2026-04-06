Графики отключения света в Ровенской области на 7 апреля продлятся по десяткам адресов из-за важных работ в пределах региона.

В пресс-службе «Ровнооблэнерго» обнародовали плановые графики отключения.

Графики отключения света в Ровенской области на 7 апреля вводятся по десяткам адресов в части населенных пунктов региона. Жителям следует заранее ознакомиться с перечнем улиц и домов, где не будет света, чтобы спланировать свои дела и минимизировать бытовые неудобства.

С 09:00–17:00 часа будут выключать электричество в селе Городыще по адресам:

Гранычна — 19А

Зарична — 11Б

Спокийна — 19

Щаслыва — 5, 6, 9, 13, 14, 15, 15А, 16, 21, 24, 26

С 09:00–17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в селе Богдашив. Обесточат дома, расположенные на улицах:

Ивана Огиенка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10–19, 21, 23А, 25, 27, 29

Коротка — 1–3, 5, 7

Набережна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7А, 8, 9, 10–12, 14, 16–24, 26, 28, 30, 32–33

Ривненська — 1–5, 6–9, 11–15, 17–20, 22–25, 27–28, 30, 32–48, 51–54, 59, 59А, 65

Святослава Хороброго — 5, 13, 18, 20, 22–24, 26–27, 30–32, 34, 34А, 35–41, 43, 45, 47, 49

Святослава Хороброго пров. — 1–2, 37А

Тараса Шевченка — 1–3, 5–9, 8А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 2-Б, 2-В

С 8 до 19 часов вводятся отключения света в городе Березне. Без электричества останутся дома по следующим адресам:

Б. Хмельныцького — 3, 5–8, 10–17, 19, 21, 23, 27, 29, 31

Б. Хмельныцького пров. — 1, 4, 6

Бузкова — 39, 41, 43, 45–46, 48–50, 57, 64, 68

В. Стуса — 12, 14, 17, 19, 21, 23

В. Стуса пров. — 16

Корецька — 98, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164

Корецькый пров. — 15, 18, 20, 22, 32

Крывоноса — 1–2, 4–9, 12–13, 17, 20–22, 24

Л. Украинкы — 43Б, 45Б

Сагайдачного — 2–6, 8, 10–13, 15, 18–20, 23–24

Сичовых Стрильцив — 1–7, 9–12, 14, 16

С 9 до 17 часов будут продолжаться в городе Здолбунив. Они касаются следующих адресов:

И. Богуна — 1–2

Ивана Огиенка — 32, 37

Березнева — 40

Зелена — 53

Калнышевського — 1/1, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1І, 1К, 1Л, 2, 3А, 4, 4А, 5А, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Мыколы Леонтовыча — 1, 1А, 2А, 2Б, 3–12, 14

Мыхайла Драгоманова — 1А, 6, 169

Ольгы Кобылянськои — 2, 4, 46, 48, 50, 53, 55–57, 59, 61, 63, 65, 67, 73

Сымона Петлюры — 1–15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Степана Бандеры — 1, 1Б, 2, 2А, 9.

