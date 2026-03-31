Графік відключення газу на квітень у Вінницькій області допомагає споживачам заздалегідь планувати користування комунальними ресурсами.

Графік відключення газу на квітень у Вінницькій області передбачає тимчасове призупинення постачання для частини споживачів через планові ремонти та технічне обслуговування мереж, передає Politeka.

Про це повідомляють у Вінницькій філії «Газмережі».

Роботи проводитимуться з 9:00 до 17:00, а відновлення газопостачання відбуватиметься після завершення всіх операцій.

Мешканців закликають перекривати крани на газопроводах та забезпечити доступ спеціалістам до приладів для безпечного підключення.

Вінниця

01 квітня – пров. Комунальний, буд. №3, №5; вул. Малиновського, №15, №17, №19

02 квітня – вул. Малиновського, №6, №16, №36, №38; М. Кропивницького, №12, №15

03 квітня – вул. Генерала Арабея, №15; Малиновського, №23, №25

06 квітня – вул. Кооперативна, №55; К. Широцького, №8, №10; М. Рильського, №70

07 квітня – вул. М. Шимка, №18, №30; Л. Лук’яненка, №8, №137

08–09 квітня – вул. М. Кропивницького, №3, №6, №10, №11, №13, №16, №17, №18, №20, №22

10 квітня – вул. Марка Вовчка, №35; К. Стеценка, №48

14–17 квітня – вул. К. Василенка, №4, №14; просп. Космонавтів, №4–16

20–21 квітня – просп. Космонавтів, №23–28, №34, №51, №55, №59, №66

22–24 квітня – вул. М. Стельмаха, №3–43

27–30 квітня – вул. Магістратська, №7–154

Райони області

Козятин:

15–16 квітня – вул. В. Винниченка, №25

17 квітня – №28, №29

20–22 квітня – №40, №48, №50, №54, №62, №72

23 квітня – №8

27 квітня – вул. М. Грушевського, №23

Гайсин:

14–15 квітня – вул. Соборна, №23

16–17 квітня – вул. Братів Котенків, №7

20–21 квітня – вул. С. Бандери, №8

22–23 квітня – №1

24 квітня – вул. С. Бандери, №6; Волонтерів, №21

27–28 квітня – вул. Студентська, №16, №18А; Центральна, №42, №64

Ладижин:

02–08 квітня – вул. Ентузіастів, №50

20–24 квітня – №49

27–30 квітня – №41

Відключення охоплять також села області та відбуватимуться за вказаним графіком. Дотримання правил безпеки та забезпечення доступу спеціалістів дозволить швидко відновити подачу газу.

Таким чином, графік відключення газу на квітень у Вінницькій області дозволяє мешканцям планувати використання ресурсів та уникнути непередбачених незручностей.

