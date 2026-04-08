Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі стартувала, охоплюючи родини, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує громадська організація «Українське жіноцтво». Подати заявку можна онлайн через спеціальну форму, яку заповнюють один раз на сім’ю. Після обробки даних соціальні працівники зв’язуються з учасниками для подальшої участі у програмах підтримки. Організатори наголошують на коректності заповнення анкет.

Програма охоплює сім’ї з дітьми до 18 років, постраждалих від війни. До групи ризику входять сироти, домогосподарства з інвалідністю або хронічними захворюваннями, одинокі батьки, вагітні жінки та родини з дорослими, які потребують додаткової підтримки.

Форма є першим етапом відбору. Мешканці інших регіонів або ті, хто перебуває за кордоном, участі у проєкті не беруть. Для зручності передбачено мобільний додаток «де Допомога», який надає актуальні дані про всі види підтримки: грошові виплати, продуктові набори, одяг та побутові речі від благодійників.

Таким чином гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі формується відповідно до реальних потреб, що дозволяє ефективно розподіляти ресурси та охоплювати найбільш уразливі категорії населення.

Організатори закликають не відкладати подання анкет, щоб підвищити шанси на своєчасне отримання підтримки та повну участь у програмах. Планується подальше розширення ініціативи для охоплення більшої кількості сімей та стабільного забезпечення старшого покоління міста.

Програма продовжує розширювати охоплення, забезпечуючи комплексну допомогу тим, хто її потребує.

