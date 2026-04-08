У Львівській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО в межах сервісу «Допомагай», де публікують актуальні оголошення про тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Платформа дозволяє переглядати різні варіанти та безпосередньо зв’язуватися з власниками. Нові пропозиції з різних населених пунктів з’являються регулярно, тому користувачам радять слідкувати за оновленнями.

Користувачі можуть ознайомитися з описом приміщень, умовами перебування та тривалістю проживання. Деякі об’єкти розраховані на короткий термін, інші підходять для більш тривалого розміщення.

Наприклад, у Бродівському районі на вулиці Шкільній пропонують будинок із трьома кімнатами, кухнею, ванною та санвузлом. На подвір’ї є господарські споруди та город. Поблизу розташовані школа й дитсадок, що зручно для родин із дітьми.

Ще одна пропозиція у селі Желдець Кам’янка-Бузького району на вулиці Вишневій передбачає чотири кімнати, кухню та підключені комунікації — газ, воду та інтернет. Санвузол облаштований на подвір’ї, а господарі готові прийняти переселенців на будь-який період.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Львівській області доступне у різних форматах — від окремих кімнат до повноцінних будинків. У більшості випадків приміщення обладнані базовими умовами для комфортного перебування.

Переселенцям радять уточнювати деталі безпосередньо з господарями та погоджувати правила заселення завчасно. Кількість вільних місць змінюється швидко, тому важливо оперативно реагувати на нові оголошення.

Додаткову підтримку надають благодійні організації, що забезпечують переселенців побутовою технікою, продуктами та консультаціями. Такі ініціативи допомагають ефективно використовувати безкоштовне житло для ВПО в Львівській області і гарантують безпечне та комфортне проживання для родин та одиноких осіб.

