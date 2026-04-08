Графіки відключення світла у Харківській області на 9 квітня заплановані через планові та профілактичні роботи.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад.

Графіки відключення світла у Харківській області на 9 квітня заплановані через планові та профілактичні роботи, що спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження можливих аварій у мережах.

З 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення в селі Зачепилівка на таких вулицях:

Озерна — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Українська — 11; 13; 13А; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 34; 35; 36А; 37; 38; 42

Центральна — 85

Незалежності — 1; 2; 3А; 4; 6; 8; 10; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28

З 08:00 до 17:00 години в селі Бердянка будуть вимикати електрику в будинках, що розташовані за адресами:

Центральна — 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61

Лесі Українки — 31; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 81

Радянська — 23А

Степова — 1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 21

З 09:00 до 16:10 години будуть вимикати світло в місті Люботин. У цей часовий проміжок будуть знеструмлені будинки за наступними адресами:

Анатолія Абросімова — 3; 5; 6А; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 21Б; 22; 25/2; 27

Миру — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16/1; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24А; 25; 26; 27; 28; 28А; 29; 31; 32; 33; 34; 35

Сонячний — 1; 2; 5

Травневий — 1; 3; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 77/1

Федора Балавенського — 3; 4; 5; 6; 7

Богдана Свіда — 1/59; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15/1; 16; 18; 18/А; 20; 21; 22; 24/2; 25; 26; 26/1; 27; 28; 29; 31; 32; 32/2; 34/1; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59

Каштанова — 9; 21; 30

Травнева — 52; 61/2; 63; 65/1; 67/2; 69; 71; 73; 75; 79; 79А; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 93А; 95; 97; 99/2; БУДКА 26КМ

Чкалова — 3; 3А; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22/10

Каштановий — 3; 5

Леонтовича — 1/23; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15Б; 16; 17; 17А; 18; 22; 24

Миколи Леонтовича — 6А

Федора Балавенського (пров.) — 3; 4; 5; 6А; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28

Літературна — 2; 3/15; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; 10; 11; 12; 14; 16

Покровська — 1/9; 2/11; 2А; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12/4; 13; 14/3; 15; 16; 16А; 17; 18; 18А; 19; 20/13; 21; 21А; 23; 23А; 25; 27; 36

Табірна — 9; 14; 16; 18; 20

Літературний — 5; 9/13.

