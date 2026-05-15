Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що всі ці розмови про світ не мають сенсу, путін все так само хоче воювати, йому так само обіцяють перемоги, але Трамп хоча б не обіцяв Донбас, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Financial Times пише, що путін, як і раніше, впевнений у перемозі, тож можна забути про всі ці заяви, що справа рухається до закінчення війни, тим паче, що військове керівництво обіцяє захопити Донецьку область до осені. Принагідно він нагадує, що Білоусов ще 2024 року обіцяв за 2025 рік захопити і Донецьку, і Херсонську, і Запорізьку області, так що більш тверезу оцінку давав The Economist – 30 років.

«Нещодавно Пєсков кричав, що терміново віддавайте Донбас, і ми одразу з вами домовимось про все, а тепер у нього апетити розширились. Він зрозумів, що зробив політичну помилку. Каже, щоб росія та Україна могли перейти до мирних переговорів, Зеленський повинен наказати ЗСУ залишити територію російських регіонів. Тобто, виходить, це ще і Херсонська, і Запорізька області теж. Але відповідь у нас однакова. Але знаєте, навіщо це? Вони заплутують сліди, щоб потім завжди можна було говорити: «Так це Пєсков, це не я», - пояснює Михайло Шейтельман.

А тим часом у Трампа, розповідає експерт, запитали, чи домовилися вони з путіним, що росія має отримати весь Донбас, а він відповів «ні», прямо завдав удару під дих цьому духу Анкориджа. росіяни ж, нагадує він, увесь час посилаються на абстрактний і незрозумілий дух Анкориджа, якого не існує, і у багатьох склалося враження, що Трамп обіцяв Донбас путіну, але ні.

«Я весь час це заперечував, казав, що цього бути не може, тому що, якби Трамп обіцяв щось путіну і путін погодився, то вони б вийшли радісні, провели б чудову пресконференцію, поїли б. Але ні, Трамп забрав усю їжу із собою, годувати путіна не став, вигнав без обіду. І ось Трамп уперше заявив, що цього не було. Жодної домовленості зі США про те, що Донбас дістанеться росії, не існує. Тепер росіянам буде складніше говорити про дух Анкориджу. Ну, просто Анкоридж виявився з душком, стухнув трохи Анкоридж», – підсумовує Михайло Шейтельман.

