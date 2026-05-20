Нова система оплати проїзду в Сумах офіційно стартувала у тестовому режимі на автобусному маршруті №52, де пасажирам запропонували новий формат розрахунку через QR-коди, повідомляє Politeka.

Пілотний проєкт наразі охоплює приватний транспорт одного напрямку. У салонах автобусів уже розмістили спеціальні QR-мітки, завдяки яким оплату можна провести за допомогою смартфона без використання додаткових валідаторів чи терміналів.

Механізм працює доволі просто. Людина сканує код камерою телефона, після чого автоматично переходить у застосунок «СмартСіті» та підтверджує платіж. Розробники сервісу запевняють, що комісія за операції не стягується.

Окрім функції розрахунку за поїздку, платформа об’єднує й інші міські сервіси. Користувачам доступні інтерактивна карта укриттів, контакти служб громади та повідомлення про повітряні тривоги.

Водночас під час тестування вже виявили певні труднощі. Частина жителів без сучасних телефонів поки не може скористатися нововведенням, оскільки банківські термінали в автобусах ще не встановили.

Представники транспортної сфери зазначають, що система зараз проходить перевірку в реальних умовах роботи. Після аналізу стабільності, швидкості та зручності ухвалюватимуть рішення щодо поширення сервісу на інші напрямки.

У міській адміністрації наголошують, що Нова система оплати проїзду в Сумах є частиною ширшого процесу цифрової модернізації громадського транспорту та міських сервісів.

Також відомо, що подібні QR-рішення поступово впроваджують і в інших регіонах країни. Зокрема, аналогічні технології вже тестують на окремих маршрутах у центральних областях України.

Перші підсумки пілотного запуску планують оприлюднити протягом найближчих тижнів після завершення аналізу роботи сервісу та відгуків пасажирів.

