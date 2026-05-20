Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із найактуальніших напрямків підтримки переселенців, адже волонтери та місцеві мешканці продовжують допомагати людям із пошуком тимчасового помешкання у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Наразі доступні кілька форматів розселення. Переселенцям пропонують окремі кімнати, спільне проживання у квартирах, а також будинки у передмісті. Умови перебування власники нерухомості визначають під час особистого спілкування.

На Салтівському шосе, зокрема, шукають жінку для проживання у двокімнатній оселі. Господарі повідомляють, що розраховують на незначну допомогу в побутових справах для літньої мешканки квартири.

Ще одна пропозиція у цьому ж районі передбачає спільне поселення з мінімальними домашніми обов’язками. Поруч працюють магазини, громадський транспорт та інша необхідна інфраструктура.

У селищі Бабаї Харківського району доступний приватний будинок із двома кімнатами. Оселя має базові комунікації, однак санвузол розташований надворі. Відстань до обласного центру становить приблизно 12 кілометрів, тому мешканці можуть швидко дістатися необхідних сервісів.

Волонтерські організації зазначають, що Безкоштовне житло для ВПО в Харкові найчастіше знаходять саме через приватні оголошення, оскільки такий формат дозволяє оперативніше реагувати на запити людей після евакуації.

Перед переїздом переселенцям радять уточнювати побутові умови, перевіряти актуальність пропозицій та заздалегідь домовлятися про правила проживання.

Фахівці також рекомендують мати кілька резервних контактів, адже кількість вільних місць може змінюватися щодня залежно від нових звернень та навантаження на систему розселення.

