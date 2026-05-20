Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві офіційно запустило новий етап змін у сфері ЖКГ після затвердження оновленої вартості вивезення сміття для населення, установ та підприємців, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міськради. Причиною коригування назвали зростання витрат комунального сектору. Серед основних чинників — дорожче пальне, ремонт спецтехніки, закупівля деталей, логістика й технічне обслуговування автопарку.

Комунальне підприємство КАТП-1628 вже оприлюднило нові розрахунки. Для містян послуга зі збору та транспортування твердих побутових відходів тепер коштує 83,4 гривні замість попередніх 47,18 грн.

Для бюджетних організацій корекція склала майже 68%. Інші юридичні особи сплачуватимуть приблизно на 42% більше порівняно з попередніми показниками.

Окремо змінили ціни на великогабаритне сміття. Тепер така послуга обійдеться у 218,5 гривні, хоча раніше сума становила 106,86 грн. Захоронення відходів також стало дорожчим — 22,48 грн проти колишніх 11,86 грн.

У міській адміністрації пояснили, що частина жителів багатоквартирних будинків не побачить нові цифри одразу, адже платежі часто входять до загальної квартплати через керуючі компанії або житлові організації.

На цьому тлі оновлені нарахування можуть вплинути на щомісячні витрати багатьох родин.

Посадовці наголошують, що нинішні розцінки діятимуть лише для обласного центру. Для інших населених пунктів громади планують окремі конкурси щодо визначення виконавців у сфері поводження з відходами.

Аналітики комунальної галузі зазначають, що подальша ситуація залежатиме від вартості пального, стану техніки та економічних умов роботи підприємств ЖКГ найближчими місяцями.

