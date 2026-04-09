Графіки відключення світла у Рівненській області на 10 квітня триватимуть через тривалі планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

У Рівненській області 10 квітня плануються масштабні графіки відключення світла, що охоплять низку населених пунктів регіону та численні адреси. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком вулиць і будинків, де тимчасово не буде світла, щоб підготуватися до перебоїв та спланувати свій день без зайвих незручностей.

З 08:00–18:00 години будуть тривати вимкнення в селі Хотин, але вони охоплять такі адреси:

І.Франка — 4А, 6

Андріївська — 11А, 17, 20, 21, 22, 23, 3Г

Бригадна — 1, 11Б, 11б, 19, 1A, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 8А, 8б

Вербова — 13, 17, 19, 2, 5, 7, 9, 9а, СКЗ

Затишна — 11, 12, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зелена — 9

Каштанова — 8

Київська — 10

Козацька — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 3а, 40, 5, 6, 7, 8, 9А

Колгоспна

Кузнецова — 1, 10, 3, 4, 6, 8

Л.Українки — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50-А, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 8, 9

Лугова — 1, 1А, 3

Лісна — 1, 1Б, 2, 3, 4

Монастирська — 5

Незалежності — 8

О.Пилипчука — 1, 3, 7

Ореста Дубровки — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Польова — 1, 3, 5, 7

Поліська — 1, 10, 102, 104, 106, 108, 11, 112, 114, 116, 12, 120, 122, 124, 126, 128, 12А, 13, 130, 132, 134, 136, 137, 13А, 14, 140, 144, 146, 148, 15, 152, 156, 158, 15А, 16, 160, 164, 17, 170, 171, 172, 174, 18, 182, 184, 188, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 46, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 60

Тиха — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Шкільна — 10, 12, 14, 15, 18, 19, 7, 8, 9

Я.Мудрого — 10

З 08:00–18:00 години будуть діяти знеструмлення в селі Прислуч. Обмежать електрику в будинках за адресами:

І.Мазепи — 12, 29, 35, 39, 47, 49

Андріївська — 15, 164, 170, 170А

Бригадна — .

Грушевського — 166А, 5, 7

Зелена — 11, 3, 6

Лісова — 1

З 08:00–18:00 години вимикатимуть електрику в селі Балашівка. Світло вимкнуть в будинках, що розташовані за такими адресами:

1 Травня — 93

Балашівка — 47А

Вигінська — 32

Лесі Українки — 2

Лісова — 48

Молодіжна — 1, 19А, 34, 52, 54, 54А, 58, 62, 63

Незалежності — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47я, 48, 48Д, 49, 4А, 5, 50, 51, 52, 53, 5А, 6, 63, 7, 71, 7А, 8, 9

Незалежності пров. — 1, 16, 6

Світанкова — 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 3, 6, 8, 9

Сонячна — 1, 2, 4, 5, 6, 8

Тулуба — 14, 15А, 15б, 17, 18, 18а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28б, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56Б, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68, 69, 69А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 9, НСК

Хутір Медвежа — 1, 20, 21, 7

Шевченка — 1, 23А, 32, 40, 41А, 49, 5, 52, 53, 54, 56, 58, 60

Шкільна — 17, 18, 2, 20, 32, 44, 55, 56, 64, 66, 72, 73а, 8, 9.

