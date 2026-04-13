Доплата для пенсіонерів у Вінницькій області надходить у повному обсязі разом із пенсією щомісяця.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області доступні не всім українсцям, а лише тим, що відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Йдеться про вікові доплати у Вінницькій області — щомісячні грошові надбавки, які нараховуються після досягнення певного віку та виплачуються разом із основною пенсією. Вперше таке підвищення встановлюється для громадян, які досягли 70 років. Надалі сума доплати зростає залежно від вікової категорії.

На сьогодні діють такі розміри надбавок:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн щомісяця.

Нарахування починається з дня досягнення відповідного віку. Якщо день народження припадає на початок місяця, пенсіонер отримує повну суму доплати одразу. Якщо ж, наприклад, дата — 20 число, у перший місяць виплата буде частковою і розраховується пропорційно кількості днів після цієї дати. У подальшому доплата надходить у повному обсязі разом із пенсією щомісяця.

Важливо, що оформлювати таку доплату у Вінницькій області самостійно не потрібно — вона призначається автоматично, без звернення до Пенсійного фонду

Водночас діє обмеження: право на вікову надбавку мають лише ті пенсіонери, у яких загальний розмір пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 гривень. Якщо сума пенсії більша, така доплата не нараховується.

Окремо варто врахувати, що надбавки не підсумовуються між собою. Після переходу до наступної вікової групи встановлюється новий розмір виплати. Наприклад, після досягнення 75 років пенсіонер отримуватиме 456 гривень, а не суму попередньої і нової надбавок. Фактично відбувається лише збільшення виплати до наступного рівня — у цьому випадку на 156 гривень.

