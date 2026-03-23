У місті продовжується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці, повідомляє Politeka.

Ініціатива організована центром «ЯМаріуполь Вінниця» разом із місцевою адміністрацією та спрямована на підтримку літніх людей і внутрішньо переміщених осіб.

Щомісяця учасники отримують продуктові набори базової необхідності. До них входять крупи, макарони, консерви, цукор, чай та інші товари щоденного вжитку. Така підтримка допомагає зменшити витрати на харчування та планувати сімейний бюджет, особливо у складний економічний період.

Передача відбувається поетапно. Організатори формують графік відвідувань, щоб уникнути черг і зробити процес комфортним для літніх людей. Багато учасників відзначають, що регулярна підтримка дає відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні.

Дізнатися про дату отримання набору можна безпосередньо у центрі «ЯМаріуполь Вінниця». Пункт видачі працює за адресою: вулиця Соборна, 50. Фахівці радять стежити за оновленнями та приходити відповідно до графіка, щоб не пропустити день видачі.

Окрім продуктів, відвідувачам надають консультації щодо державних і муніципальних програм. Працівники допомагають оформлювати документи, роз’яснюють порядок отримання соціальних послуг та підказують, як скористатися доступними сервісами для літніх людей.

Представники центру наголошують, що для отримання підтримки варто завчасно підготувати всі необхідні документи. Це дозволяє уникнути затримок і забезпечує чітку організацію процесу.

Таким чином гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці поєднує продуктові набори та інформаційну підтримку, допомагаючи старшому поколінню легше справлятися з повсякденними витратами, покращувати якість життя та відчувати соціальну підтримку.

Координатори додають, що програма буде розширюватися залежно від наявних ресурсів і підтримки партнерів, а мешканців закликають повідомляти про літніх людей, які можуть потребувати додаткової допомоги.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: хто може розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: хто може оформити виплату у 2600 гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: кого зачепило підняття тарифів.