Доплаты для пенсионеров в Винницкой области доступны не всем украинцам, а лишь соответствующим определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте ПФУ.
Речь идет о возрастных доплатах в Винницкой области — ежемесячных денежных надбавках, которые начисляются по достижении определенного возраста и выплачиваются вместе с основной пенсией. Впервые такое повышение устанавливается для граждан, достигших 70 лет. В дальнейшем сумма доплаты увеличивается в зависимости от возрастной категории.
На сегодняшний день действуют следующие размеры надбавок:
- от 70 до 74 лет - 300 грн;
- от 75 до 79 лет - 456 грн;
- от 80 лет и старше – 570 грн ежемесячно.
Начисление начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения выпадает на начало месяца, пенсионер получает полную сумму сразу. Если же, например, дата — 20 число, то в первый месяц выплата будет частичной и рассчитывается пропорционально количеству дней после этой даты. В дальнейшем доплата поступает в полном объеме вместе с ежемесячной пенсией.
Важно, что оформлять такую доплату в Винницкой области самостоятельно не нужно - она назначается автоматически, без обращения в Пенсионный фонд
В то же время действует ограничение: право на возрастную надбавку имеют только пенсионеры, у которых общий размер пенсионных выплат не превышает 10 340,35 гривен. Если сумма пенсии больше, такая прибавка не начисляется.
Отдельно следует учесть, что прибавки не суммируются между собой. После перехода в следующую возрастную группу устанавливается новый размер выплаты. К примеру, после достижения 75 лет пенсионер будет получать 456 гривен, а не сумму предыдущей и новой надбавок. Фактически происходит только увеличение выплаты до следующего уровня – в этом случае на 156 гривен.
Последние новости Украины:
