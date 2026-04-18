Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі можуть нарахувати щомісячно у розмірі 1038 гривень, проте не всі можуть отримати виплати.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

У Пенсійному фонді України наголошують, що така доплата для пенсіонерів в Запоріжжі призначається не автоматично і доступна лише для окремих категорій громадян. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років, мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень.

Право на цю виплату мають літні люди, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому не має значення, де саме перебувають такі родичі — в Україні чи за її межами.

Ще однією обов’язковою умовою є підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді через стан здоров’я. Для цього пенсіонеру необхідно звернутися до сімейного лікаря, який проводить первинний огляд і, за наявності підстав, направляє на проходження лікарсько-консультативної комісії. Саме ця комісія приймає остаточне рішення та видає довідку, яка підтверджує необхідність догляду.

Зазвичай таку допомогу призначають людям із серйозними хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю, які не здатні самостійно обслуговувати себе у повсякденному житті.

Розмір цієї доплати визначається на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він становить 40% від цього показника. У 2026 році прожитковий мінімум дорівнює 2595 гривень, відповідно сума щомісячної надбавки складає 1038 гривень.

Щоб оформити виплату, після отримання медичного висновку необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї слід додати паспорт, ідентифікаційний код та довідку лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ є підставою для призначення доплати, без нього виплата не нараховується.

