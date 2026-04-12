Затверджено планові графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 13 по 19 квітня.

Графіки відключення світла будуть тривати у Вінниці на тиждень з 13 по 19 квітня у зв'язку з плановими ремонтними роботами, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Планові та профілактичні технічні роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність електропостачання, тому для впорядкування перебоїв затверджено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 13 по 19 квітня.

13.04.2026 року з 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються таких вулиць:

Джозефа Конрада: 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А;

І. Савченко: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25;

Левка Лук'яненка: 31, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 103А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 117А, 118, 118А, 120, 121, 122, 123, 123А, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132А, 132Б, 133, 133А, 134, 134А, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 144А, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 174/2;

Миколи Битинського: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 30, 30А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А;

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 8/1, 8/7, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 22Б, 26;

Садовського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 40А, 42, 44.

14.04.2026 року з 10:00 до 16:30 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт. Обмеження триватимуть за адресами:

Аграрна: 26, 34, 38, 46, 48, 54;

Грушева: 18, 29, 42, 50Д;

Затишна: 35;

Михайла Драгоманова: 9;

Молодіжна: 20, 23;

Якова Гальчевського: 1, 1/2, 66, 70, 74, 76, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 106, 108, 110, 110А, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 128А, 130, 132;

Якова Шепеля: 5, 11А, 20, 21А, 22, 22Б, 22В, 22Д, 22Е, 24, 24Б, 24В, 24Д, 24Ж, 24К, 25, 25Б, 26, 26Б, 26В, 26Г, 26Д, 27, 28, 29, 30А, 31, 32, 33, 34, 34А, 34Б, 36А, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41, 41А, 41Б, 42А, 42Б, 42В, 42Г, 42Д, 42Е, 42Ж, 43, 44, 44А, 44Б, 45, 46А, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 51Б, 51Г, 51Д, 53А, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 60Б, 60В, 61, 62А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 72, 72А, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 79А, 80, 80А, 80Б, 81, 82, 82А, 83А, 84, 84А, 85А, 86, 86А, 87, 87А, 87Б, 87Е, 88, 88А, 90, 120, 194, 196А, 198А, 202, 206А, 232, 238, 238Б, 296А, 305;

провулок Добрий: 4А, 9, 11;

провулок Молодіжний: 33, 41.

15.04.2026 року з 09:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику, проте лише в будинках за такими адресами:

Академіка Янгеля — № 4, 4Д, 6, 6А, 6Ж, 7, 16

Героїв Нацгвардії — № 1, 3, 5, 7А, 9, 11, 13, 13А, 15

Стрілецька — № 64, 66, 68А.

Останні новини України:

