Новий графік руху транспорту у Львівській області запроваджують на період Великодніх свят для зручності мешканців і туристів, передає Politeka.

У ці дні у Львові працюватиме спеціальний автобусний маршрут №99, що забезпечить доїзд до популярної святкової локації.

За інформацією пресслужби міської ради, транспорт курсуватиме 11, 12 та 13 квітня. Маршрут сполучатиме площу Галицьку з Музеєм народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, відомим як Шевченківський гай.

На лінії працюватиме один автобус із 10:00 до 19:30 з інтервалом руху приблизно одна година. Обслуговування здійснюватиме комунальне підприємство АТП-1. Розклад залишиться без змін порівняно з попередніми періодами.

Маршрут пролягає через центральну частину міста, зокрема площі Галицьку та Соборну, а також вулиці Винниченка, Личаківську та Чернечу Гору. У зворотному напрямку транспорт курсуватиме через Мучну, Круп’ярську та Франка.

Автобус №99 вперше запустили у квітні минулого року. У зимовий період він працював лише під час масових подій через низький пасажиропотік. Подальша експлуатація залежатиме від заходів у музеї та економічних чинників, зокрема вартості пального.

Новий графік руху транспорту у Львівській області сприятиме комфортному доїзду до святкових подій і допоможе оптимізувати пасажирські перевезення.

Крім того, у Львівській області також повідомляли про новий графік руху поїздів.

Так, №6125 Львів–Шкло-Старжиська не курсуватиме з 14 по 16, 20–23 та 28–30 квітня. Для пасажирів рейсу у зворотному напрямку, №6126 Шкло-Старжиська–Львів, скасування заплановане на 15–17, 21–24, 28–30 квітня та 1 травня.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.