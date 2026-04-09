Новий графік руху поїздів у Львівській області передбачає тимчасові зміни у курсуванні кількох маршрутів на квітень 2026 року.

Новий графік руху поїздів у Львівській області введуть через технічні та організаційні корективи, повідомляє Politeka.

Відповідно до інформації пресслужби «Укрзалізниці», новий графік руху поїздів у Львівській області торкнеться чотирьох приміських та міжміських рейсів.

Так, №6125 Львів–Шкло-Старжиська не курсуватиме з 14 по 16, 20–23 та 28–30 квітня. Для пасажирів рейсу у зворотному напрямку, №6126 Шкло-Старжиська–Львів, скасування заплановане на 15–17, 21–24, 28–30 квітня та 1 травня.

Крім цього, пасажирів маршруту Івано-Франківськ–Ходорів–Івано-Франківськ на 14 та 29 квітня просять скористатися альтернативним потягом №6417/6418 замість №6411/6414.

Рейс №6251 Тернопіль-Пасажирський–Ходорів відправлятиметься о 08:56 та прибуватиме о 13:31, тоді як раніше час складав 09:02 та 13:37 відповідно.

«Укрзалізниця» наголошує, що ці зміни вводяться, щоб забезпечити безпечне та зручне курсування, а пасажири мають планувати поїздки з урахуванням оновлень.

Новий графік руху поїздів у Львівській області також пов’язаний із цифровізацією сервісів. Квитки на приміські поїзди можна придбати онлайн через мобільний застосунок «УЗ», який доступний на Android та IOS.

Пасажири можуть обирати точки відправлення, оформляти електронні квитки та зберігати їх у застосунку. Також у нього додані рейси Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Застосунок дозволяє прискорити посадку, оскільки електронний квиток зберігається у телефоні та не потребує додаткового друку.

Для пасажирів це означає економію часу та зручність, адже придбати квиток можна за лічені секунди, а також уникнути черг у касах.

