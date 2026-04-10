Новый график движения транспорта во Львовской области вводится на период Пасхальных праздников для удобства жителей и туристов, передает Politeka.

В эти дни во Львове будет работать специальный автобусный маршрут №99, что обеспечит доезд до популярной праздничной локации.

По информации пресс-службы городского совета, транспорт будет курсировать 11, 12 и 13 апреля. Маршрут будет соединять площадь Галицкую с Музеем народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, известным как Шевченковская роща.

На линии будет работать один автобус с 10.00 до 19.30 с интервалом движения примерно один час. Обслуживание будет вести коммунальное предприятие АТП-1. Расписание останется по-прежнему по сравнению с предыдущими периодами.

Маршрут проходит через центральную часть города, в частности площади Галицкую и Соборную, а также улицы Винниченко, Лычаковскую и Чернечую Гору. В обратном направлении транспорт будет курсировать через Мучную, Крупьярскую и Франко.

Автобус №99 впервые был запущен в апреле прошлого года. В зимний период он работал только во время массовых событий из-за низкого пассажиропотока. Дальнейшая эксплуатация будет зависеть от мероприятий в музее и экономических факторов, включая стоимость горючего.

Новый график движения транспорта во Львовской области будет способствовать комфортному доезду на праздничные события и поможет оптимизировать пассажирские перевозки.

Кроме того, во Львовской области также сообщалось о новом графике движения поездов.

Так, №6125 Львов-Шкло-Старжиска не будет курсировать с 14 по 16, 20-23 и 28-30 апреля. Для пассажиров рейса в обратном направлении №6126 Шкло-Старжиска–Львов отмена запланирована на 15–17, 21–24, 28–30 апреля и 1 мая.

