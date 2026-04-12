Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Харкові дасть змогу для місцевих жителів планувати свої справи з урахуванням природніх примх.

Прогноз на тиждень з 13 по 19 квітня у Харкові показує нестійкий характер погоди, характерний для весни, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Харкові складено за даними sinoptik.ua.

13 квітня у місті ранок буде переважно ясним, а протягом дня збережеться сонячне небо. Температура повітря коливатиметься від +5° у нічні години до +12° вдень.

Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752–754 мм ртутного стовпчика. Вологість знижуватиметься у денний час, а вітер залишатиметься слабким або помірним.

14 квітня переважатиме хмарна погода. У ранкові години прогнозується дощ, який місцями може бути інтенсивним, однак уже у другій половині дня опади припиняться.

Температура повітря залишатиметься помірною, з денним максимумом близько +9° та нічними значеннями близько +6°.

15 квітня у облцентрі протягом дня збережеться похмуре небо. Температура повітря підвищиться до +13° у денний час, а вночі опускатиметься до +6°.

16 квітня очікується щільна хмарність протягом усього дня. Температура підніметься до +16° вдень, що зробить цей день одним із найтепліших у тижні.

17 квітня хмарність збережеться з ранку до вечора. Температура повітря становитиме близько +17° у денні години. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, а вітер - помірним. Опадів не прогнозується.

18 квітня атмосфера на вулиці буде подібною до попередніх днів. Утримається хмарність, а температура коливатиметься від +9° у нічні години до +17° вдень. Вологість знижуватиметься у другій половині дня.

19 квітня у місті переважатиме хмарна атмосфера з рідкими проясненнями. Температура повітря вдень сягатиме +17°, а вночі триматиметься близько +10°.

У підсумку, прогноз погоди з 13 по 19 квітня у Харкові вказує на переважно хмарний період із короткими дощами на початку тижня.

