Прогноз на неделю с 13 по 19 апреля в Харькове показывает неустойчивый характер погоды, характерный для весны, сообщает Politeka.
Подробный прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Харькове составлен по данным sinoptik.ua.
13 апреля в городе утро будет ясным, а в течение дня сохранится солнечное небо. Температура воздуха будет колебаться от +5° в ночные часы до +12° днем.
Атмосферное давление будет держаться на уровне 752–754 мм ртутного столбика. Влажность будет снижаться в дневное время, а ветер остается слабым или умеренным.
14 апреля преобладает облачная погода. В утренние часы прогнозируется дождь, который может быть местами интенсивным, однако уже во второй половине дня осадки прекратятся.
Температура воздуха остается умеренной, с дневным максимумом около +9° и ночными значениями около +6°.
15 апреля в облцентре в течение дня сохранится пасмурное небо. Температура воздуха повысится до +13° в дневное время, а ночью будет опускаться до +6°.
16 апреля ожидается облачная облачность. Температура поднимется до +16° днем, что сделает этот день одним из самых теплых в неделю.
17 апреля облачность сохранится с утра до вечера. Температура воздуха будет составлять около +17° в дневные часы. Атмосферное давление будет оставаться стабильным, а ветер умеренным. Осадков не прогнозируется.
18 апреля атмосфера на улице будет похожа на предыдущие дни. Удержится облачность, температура будет колебаться от +9° в ночные часы до +17° днем. Влажность будет снижаться во второй половине дня.
19 апреля в городе будет преобладать облачная атмосфера с редкими прояснениями. Температура воздуха днем будет достигать +17°, а ночью будет держаться около +10°.
В итоге прогноз погоды с 13 по 19 апреля в Харькове указывает на преимущественно облачный период с короткими дождями в начале недели.
Последние новости Украины:
