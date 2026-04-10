Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається або не тільки грошовими коштами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює кілька ключових напрямів підтримки, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується за участю БФ «Карітас» і спрямована на полегшення життя людей, які опинилися у складних обставинах через війну та соціальні виклики.

Один із головних проєктів передбачає допомогу мешканцям Харкова та Ізюму, чиє житло зазнало пошкоджень, але залишилося придатним для проживання. У межах програми “Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV” надають підтримку у вигляді малих та середніх ремонтів: відновлюють покрівлю, стіни, стелі, двері та вікна.

Отримати допомогу можуть люди віком 60+, інваліди, тяжкохворі, самотні батьки, опікуни, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з маленькими дітьми. Підтримка надається або грошовими коштами на ремонт, або організацією робіт підрядниками.

Ще одним важливим напрямом є догляд за людьми, які потребують сторонньої допомоги. Спеціалісти відвідують підопічних вдома, допомагають із повсякденними справами та контролюють стан здоров’я.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області фінансується за підтримки Анастасії Шкільник і Джима Кінгама через фонд КНЕБА. Комплексні заходи дозволяють літнім людям та іншим вразливим категоріям залишатися у звичному середовищі і отримувати необхідну соціальну підтримку.

Такі програми сприяють соціальній стабільності та підвищують якість життя літніх людей у регіоні.

Завдяки цьому пенсіонери отримують не лише матеріальну допомогу, а й відчуття підтримки та безпеки у повсякденному житті.

Останні новини України:

