Доплати для пенсіонерів в Харківській області проявляються у вигляді щомісячної надбавки у 1038 гривень для окремих літніх громадян, однак її призначають лише за визначених умов, передає Politeka.

У Пенсійному фонді пояснюють, що виплата не нараховується автоматично. Вона стосується осіб віком від 80 років, які проживають самі та не мають працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати утримання. Саме в цьому контексті застосовуються доплати для пенсіонерів в Харківській області як аналогічна соціальна підтримка для відповідних категорій людей похилого віку.

Додатковою вимогою є підтверджена потреба у постійному догляді через стан здоров’я. Спочатку слід звернутися до сімейного лікаря, який проводить огляд і, за наявності підстав, направляє на лікарсько-консультативну комісію. Саме цей орган ухвалює фінальне рішення та видає офіційний медичний висновок.

Розмір надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить 40% від його значення. У 2026 році базовий показник дорівнює 2595 гривень, тож підсумкова сума складає 1038 гривень щомісяця.

Щоб оформити виплату, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду після отримання медичного висновку. Додаються паспорт, ідентифікаційний код і довідка ЛКК, яка підтверджує потребу в сторонній допомозі. Без цього документа нарахування не проводиться.

Таким чином, отримати надбавку можуть лише пенсіонери, які офіційно підтвердили потребу в догляді та відповідають усім вимогам ПФУ.

У разі відсутності хоча б однієї з необхідних умов виплата не призначається і не підлягає перегляду без повторного звернення.

Останні новини України:

