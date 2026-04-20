Доплаты для пенсионеров в Харьковской области проявляются в виде ежемесячной надбавки в 1038 гривен для отдельных престарелых, однако ее назначают только при определенных условиях, передает Politeka.

В Пенсионном фонде объясняют, что выплата не начисляется автоматически. Она касается лиц старше 80 лет, проживающих сами и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать содержание. Именно в этом контексте применяются доплаты для пенсионеров в Харьковской области как аналогичная социальная поддержка для соответствующих категорий пожилых людей.

Дополнительным требованием является подтвержденная потребность в постоянном уходе за состоянием здоровья. Сначала следует обратиться к семейному врачу, который производит осмотр и, при наличии оснований, направляет на врачебно-консультативную комиссию. Именно этот орган принимает финальное решение и выдает официальное медицинское заключение.

Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и составляет 40% от его значения. В 2026 году базовый показатель равен 2595 гривен, поэтому итоговая сумма составляет 1038 гривен ежемесячно.

Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд после получения медицинского заключения. Прилагаются паспорт, идентификационный код и справка ЛКК, подтверждающая потребность в посторонней помощи. Без этого документа начисление не производится.

Таким образом, получить надбавку могут только пенсионеры, официально подтвердившие потребность в уходе и отвечающие всем требованиям ПФУ.

В случае отсутствия хотя бы одного из необходимых условий выплата не назначается и не подлежит пересмотру без повторного обращения.

