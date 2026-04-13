Заплановані графіки відключення світла у Чернігові на 14 квітня, які стосуватимуться лише деяких вулиць.

Графіки відключення світла у Чернігові на 14 квітня триватимуть за десятками адрес, у зв'язку з важливими роботами в електромережах міста, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику через планові та профілактичні роботи в межах міста. Триватимуть обмеження в будинках, що розташовані за такими адресами:

Білогірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Васильченка — 1, 2, 3, 4, 10, 3а

Василя Симоненка — 40–62, 64, 50а, 58а, 60а, 60б, 60в, 60г, 66а

Верені — 2, 4, 6, 8, 10, 12–19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2б, 2в, 12б, 13а

Вовчка М. — 19, 19а

Глібова — 2а, 2б

Гонча — 77, 79, 81, 83, 77а, 77б

Гребінки — 53, 55, 57, 59, 61, 63, 89–92, 94, 96, 89а, 89б, 89в

Григорія Кочура — 1–15, 1а–1і, 3а, 8а, 8б, 9а, 14а

Гулака-Артемовського — 1–16, 15а, 16а

Елеваторна — 1, 2, 4, 6, 2в, 4б, 8а, 8б

Євгена Гуцала — 2

Київська — 13, 21, 26, 28, 32, 47, 69–96, 26а, 47а, 67а, 71а, 84а

Київський — 2–8, 10–12, 8а

Коцюбинського — 2, 4, 6, 8–10, 12, 14, 3а, 4а, 6а, 4/7

Курганна — 41

Куренівка — 2–21, 23, 25, 27, 2а, 4а, 6а, 10а, 16а, 16б, 21а, 23а

Куренівський — 1–17, 22, 24, 24а

Леоніда Могучова — 1–20, 22, 24, 26, 28, 30, 91, 1а–1з, 2а–2д, 3а

Льговська — 1–18, 20, 21, 23, 2а

Любецька — 169, 179, 189, 191а

Любомира Боднарука — 3–7, 9, 11–17, 20, 22–25, 27, 29–35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 2а, 11а, 13а, 24а, 30а, 32а, 49а

Масанівська — 1

Миколи Міхновського — 27–60, 62, 66, 68, 33д, 37б, 39а, 47а, 47б, 48а, 49а, 52а, 54а, 64а, 64б, 66а, 68а

Мстиславська — 79

Незалежності — 11, 17

Олександра Мацієвського — 84а

Паркова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7а, 7б, 7д, 7/229

Перемоги — 55, 57, 59

Підводника Китицина — 5а

П'ятницька — 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69а, 71а

Ремзаводська — 84

Світанкова — 1–5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20–36, 40–48, 52, 56, 60–64, 70–80, 1а, 2а

Славутицька — 1–5, 7–9, 11–17, 19–29, 29а

Слов'янська — 1–59, 61, 63, 2а, 38а

Соснова — 1, 3–8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3а, 5а, 6а, 18а, 18б, 18в, 76

Сосновий — 1–10, 12–16, 18, 20, 22, 10а, 12а

С. Русової — 5–13, 15, 23, 11а, 12а

Степана Носа — 1–24, 26, 28–30, 32, 34, 17а

Тероборони — 40, 42, 44, 46, 46а

Хлібопекарська — 25, 27, 29

Хмельницького Б. — 1–10, 1а, 1б, 1в, 1г, 4д, 7а, 7б

Черкаська — 3, 5, 6, 8, 10, 1а

Шрага І. — 8а.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.