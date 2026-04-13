Новий графік руху поїздів в Одеській області змінився у квітні через проведення планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі.

Новий графік руху поїздів в Одеській області запровадили із 13 квітня у зв’язку з капітальними роботами на окремих ділянках колій, повідомляє Politeka.

Як проінформували в "Укрзалізниці" та регіональній філії "Одеська залізниця", нови графік руху поїздів в Одеській області впливає на курсування приміських електричок.

Окрім цьог, він змінив розклад низки пасажирських рейсів у регіоні. В "Укрзалізниці" уточнили, що йдеться не лише про коригування часу відправлення, а й про тимчасове обмеження курсування на окремих маршрутах.

Причиною стали планові ремонтні роботи, які проводять на важливих ділянках залізниці, через що частину рейсів довелося скасувати або змінити.

Зокрема, на періоди з 13 по 16 квітня, а також з 20 по 25 квітня, обмежено курсування окремих пасажирських складів.

Серед них пасажирські склади №6254 Одеса-Головна – Подільськ та №6274 Подільськ – Помічна. Саме ці напрямки тимчасово не обслуговуються у зазначені дати через проведення робіт.

Крім того, у періоди з 13 по 16 квітня та з 17 по 26 квітня зміни стосуються ще кількох рейсів.

Йдеться про приміські експреси №6273 Помічна – Подільськ, №6257 Подільськ – Одеса-Головна, №6270 Одеса-Застава-1 – Подільськ, №6272 Подільськ – Помічна, №6275 Помічна – Подільськ та №6277 Подільськ – Одеса-Головна.

Фахівці зазначають, що такі обмеження є тимчасовими та пов’язані виключно з необхідністю оновлення інфраструктури, що в подальшому має покращити якість перевезень і безпеку руху.

Актуальні дані щодо курсування експресів публікують на офіційному сайті "Укрзалізниця", де оперативно оновлюють інформацію про всі зміни.

Саме там можна перевірити новий графік руху поїздів в Одеській області та дізнатися, чи курсує потрібний рейс у конкретну дату.

