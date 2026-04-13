Новый график движения поездов в Одесской области изменился в апреле из-за проведения плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Новый график движения поездов в Одесской области был введен с 13 апреля в связи с капитальными работами на отдельных участках путей, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Одесской области влияет на курсирование пригородных электричек .

Кроме того, он изменил расписание ряда пассажирских рейсов в регионе. В "Укрзализныце" уточнили, что речь идет не только о корректировке времени отправления, но и о временном ограничении курсирования на отдельных маршрутах.

Причиной стали плановые ремонтные работы, которые проводятся на важных участках железной дороги, из-за чего часть рейсов пришлось отменить или изменить.

В частности, на периоды с 13 по 16 апреля, а также с 20 по 25 апреля ограничено курсирование отдельных пассажирских составов.

Среди них пассажирские составы №6254 Одесса-Главная – Подольск и №6274 Подольск – Помошная. Именно эти направления временно не обслуживаются в указанные даты через проведение работ.

Кроме того, в периоды с 13 по 16 апреля и с 17 по 26 апреля изменения касаются еще нескольких рейсов.

Речь идет о пригородных экспрессах №6273 Помочная – Подольск, №6257 Подольск – Одесса-Главная, №6270 Одесса-Застава-1 – Подольск, №6272 Подольск – Помочная, №6275 Помочная – Подольск и №6277 Подольск – Одесса-Главная.

Специалисты отмечают, что такие ограничения временные и связаны исключительно с необходимостью обновления инфраструктуры, что в дальнейшем должно улучшить качество перевозок и безопасность движения.

Актуальные данные по курсированию экспрессов публикуют на официальном сайте "Укрзализныця", где оперативно обновляют информацию обо всех изменениях.

Там можно проверить новый график движения поездов в Одесской области и узнать, курсирует ли нужный рейс в конкретную дату.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.