Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язують із необхідністю гарантувати якісне водопостачання та безперебійну роботу каналізаційних мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набрало чинності на початку 2026 року для абонентів КП «Облводоканал», повідомляє Politeka.

Оновлення стосується централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість одного кубометра становить 45,54 грн без ПДВ і 54,65 грн із податком. Послуга каналізації коштує 44,74 грн без ПДВ та 53,69 грн із урахуванням збору. Для підприємців встановлено інші розцінки — 24,44 грн і 29,33 грн відповідно.

Мешканці Запоріжжя змін не відчують, оскільки місто не входить до зони обслуговування цього підприємства.

У компанії пояснюють, що нові розрахунки дозволяють забезпечити стабільність мереж, модернізувати обладнання та підтримувати належний технічний стан інфраструктури.

Експерти зазначають, що рішення зумовлене зростанням витрат на електроенергію, ремонт трубопроводів і закупівлю матеріалів. Це сприяє зменшенню аварійності та підтриманню необхідного тиску в системах.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язують із необхідністю гарантувати якісне водопостачання та безперебійну роботу каналізаційних мереж.

Споживачам радять регулярно перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати сімейні витрати. Своєчасна оплата допоможе уникнути заборгованості й забезпечить стабільність роботи галузі.

У громадах наголошують, що ощадливе використання ресурсів сприятиме збереженню інфраструктури та підвищенню якості обслуговування.

Актуальну інформацію щодо тарифів та можливих змін споживачам рекомендують відстежувати на офіційних ресурсах постачальника.

