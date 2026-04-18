Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связывается с необходимостью гарантировать качественное водоснабжение и бесперебойную работу канализационных сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу в начале 2026 для абонентов КП «Облводоканал», сообщает Politeka.

Обновление касается централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения стоимость одного кубометра составляет 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Услуга канализации стоит 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с учетом сбора. Для предпринимателей установлены другие расценки – 24,44 грн и 29,33 грн соответственно.

Жители Запорожья перемен не почувствуют, поскольку город не входит в зону обслуживания этого предприятия.

В компании объясняют, что новые расчеты позволяют обеспечить стабильность сетей, модернизировать оборудование и поддерживать надлежащее техническое состояние инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что решение обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт трубопроводов и закупку материалов. Это способствует уменьшению аварийности и поддержанию требуемого давления в системах.

Потребителям рекомендуют регулярно проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать семейные расходы. Своевременная оплата поможет избежать задолженности и обеспечит стабильность работы отрасли.

В общинах отмечают, что экономное использование ресурсов будет способствовать сохранению инфраструктуры и повышению качества обслуживания.

Актуальную информацию о тарифах и возможных изменениях потребителям рекомендуют отслеживать на официальных ресурсах поставщика.

Источник

Последние новости Украины:

